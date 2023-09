CIA UMBRIA E ANP, LA FESTA DEL PENSIONATO DEL CENTRO ITALIA SI CELEBRA A TODI

Sette le regioni coinvolte nella dodicesima edizione dell’evento a cura dell’associazione nazionale pensionati (Anp) e Cia Agricoltori italiani dell’Umbria. In 500 da Umbria, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana. Sabato il convegno “Servizi essenziale nelle aree interne”, domenica comizio in piazza

Due giornate dove sottolineare il calore culturale degli agricoltori e dell’agricoltura e riflettere sulle criticità delle aree interne. “Un’occasione importante dove riportiamo al centro le criticità delle aree interne che stanno subendo un maggiore spopolamento in quanto risultano più difficilmente vivibili a causa della carenza di servizi e la mancanza di infrastrutture che porta le famiglie e i giovani ad avvicinarsi ai centri invece che restare sul territorio” ha sottolineato Alfio Bicchi, presidente di Anp – Cia Umbria.

Per la dodicesima edizione della Festa del Pensionato del Centro Italia a cura dell’associazione nazionale pensionati (Anp) e Cia Agricoltori Italiani dell’Umbria, Todi, sabato 30 settembre e domenica Primo ottobre accoglierà i soci Anp di sette regioni d’Italia. Insieme Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana per una due giorni ricca di iniziative e di momenti di riflessione e socialità. Sabato, alle 16, presso il teatro comunale di Todi, si svolgerà il convegno “Servizi essenziali nelle aree interne” coordinato dal vice presidente nazionale vicario Anp – Cia Franco Fiori.

Interverranno tra gli altri il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, il presidente di Cia Umbria Matteo Bartolini, il presidente di Anp – Cia Umbria Alfio Bicchi, Francesca Cionco della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, il vice presidente della giunta regionale Roberto Morroni, il presidente Anci Umbria Michele Toniaccini, il direttore regionale per il coordinamento Pnrr Luca Federici. Le conclusioni saranno di Alessandro Del Carlo, presidente nazionale Anpi – Cia. Giornata conclusiva, invece, domenica, dalle ore 9.30 in piazza del Popolo dove interverranno la parlamentare europea Francesca Peppucci e il sindaco Ruggiano insieme ai presidenti dell’Anp di Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Toscana, Sardegna e che vedrà le conclusioni del presidente di Cia nazionale Cristiano Fini. Non mancheranno momenti di socialità, intrattenimento e culturali. Come la lettura della laude di Jacopone da Todi “Iubelo de core” e “Povertate Innamorata” da il professore emerito dell’Università degli Studi di Milano Claudio Peri sabato durante il convegno al teatro di Todi e lo spettacolo e la musica degli sbandieratori di Todi e della banda in piazza in programma domenica mattina.