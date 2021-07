Certificazione spesa fesr e fse: “In un anno raggiunto risultato straordinario per oltre 120 mln di euro”

Lo annuncia l’assessore regionale al bilancio ed alla programmazione comunitaria Paola Agabiti.

“Si tratta di un risultato che ci riempie di soddisfazione – ha detto l’assessore – e che testimonia il cambio di passo impresso da questa Giunta regionale relativamente alla spesa dei fondi comunitari, con un incremento notevole sia per il Fondo europeo di sviluppo regionale che per il Fondo sociale europeo. Solo in quest’ultimo anno – ha proseguito – sono stati sostanzialmente raggiunti i livelli di spesa conseguiti nei quattro anni precedenti, dall’inizio della programmazione comunitaria, che erano stati di circa 160 milioni di euro. Questo significa aver messo in campo risorse e strumenti a favore dei cittadini umbri, delle famiglie e delle imprese, così duramente colpite dagli effetti diretti e indiretti della pandemia. Tra le tante azioni finanziate con le risorse europee, assumono particolare rilievo gli interventi a favore del diritto allo studio, degli studenti universitari – sotto forma di borse di studio e sussidi straordinari -, i contributi per centri estivi, i tanti interventi a sostegno degli investimenti delle imprese – a partire da ricerca e innovazione -, della crescita digitale, del turismo, della cultura e dello spettacolo, compresi quelli per gli attrattori culturali diffusi della nostra Regione. Sempre grazie ad un utilizzo virtuoso dei fondi europei, abbiamo inoltre potuto garantire a diverse categorie non tutelate un contributo una-tantum”.