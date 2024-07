Cascia, assegnato a Silvia Salis il ‘Premio don Sante Quintiliani’

“Il Signore ha fatto don Sante costruttore di un’opera grandiosa – ha scritto Flammini, che ha curato l’introduzione del libro – ma forse è meglio dire muratore sopraffino di pietre ben squadrate, messe a regola d’arte nella sua Roccaporena, anzi nella Roccaporena di Margherita Lotti, ‘Santa Rita’”.

“Dopo l’evento sismico del 2016 – ha detto Ignozza – fui contattato dall’amministrazione locale per costruire insieme qualcosa che in quel periodo poteva trasmettere da questa terra un segnale positivo e ricco di fiducia, cosa che poteva fare lo sport. Non conoscevo la storia di don Sante, ma con il tempo ho capito che l’interessamento verso lo sport della comunità di Cascia era una prosecuzione di un’opera iniziata da don Sante. Don Sante vedeva nello sport una forma di rinascita per i ragazzi che accoglieva. Accolta la richiesta di premiare una persona del mondo dello sport che rispecchiava i valori di questo premio, non ho avuto dubbi su Silvia Salis. Una persona che rappresenta tutti quei valori prima come atleta, poi come dirigente e mamma che al centro della vita mette sempre i giovani”.

“I grandi della chiesa come don Sante – ha dichiarato infine Salis – hanno capito quale è il legame tra giovani e futuro, cioè lo sport, che permette di formarsi in un ambiente sano, basato su valori come fatica, impegno, rispetto e buon lavoro di squadra. Lo sport e il Cristianesimo hanno molto in comune dal punto di vista dei valori che condividono”.