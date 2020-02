Capitan Loreto: inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale. La struttura sarà gestita dal Comitato per Capitan Loreto

Un importante punto di riferimento per lo svolgimento di funzioni di promozione sociale che grazie all’impegno dei volontari assumerà un ruolo attivo per la frazione di Capitan Loreto- Santa Luciola e il territorio comunale. Si è svolta questo pomeriggio nell’area verde l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale: alla presenza di numerosi cittadini sono intervenuti al taglio del nastro il sindaco Moreno Landrini e la Giunta Comunale, il presidente del Comitato per Capitan Loreto Andrea Cantoni, i tecnici, i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori, il Gruppo ricreativo di Santa Luciola e altre associazioni del territorio. Dopo i saluti istituzionali e la benedizione della struttura sono seguiti l’intrattenimento da parte della Filarmonica Properzio e un brindisi augurale offerto dal Comitato. L’opera, attesa da tempo e realizzata con un impegno comunale di 240 mila euro, consiste in una struttura di circa 200 mq destinata ad attività polivalenti a cui si aggiunge anche un portico di circa 100 mq. Grazie a un finanziamento della Regione Umbria di 28 mila euro, sono stati riqualificati gli spazi antistanti allo stesso centro adibite a piste per attività ricreative e sportive e sistemata l’area verde. La struttura, compresa l’area verde, sarà gestita in comodato d’uso gratuito per nove anni dal Comitato per Capitan Loreto che già negli anni passati aveva svolto questo compito in base ad una convenzione con il Comune. Nel dettaglio, in base alla convenzione stipulata, sono a carico del Comitato, le utenze, i costi derivanti dalla manutenzione dell’area verde e della struttura e le eventuali migliorie che saranno apportare; inoltre il Comitato si è reso disponibile a farsi carico dell’acquisto degli arredi e di ogni altra attrezzatura necessaria per rendere funzionale l’utilizzo della struttura. Nel ringraziare tutto coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del Centro, il presidente Cantoni ha precisato l’obiettivo prefissato