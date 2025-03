Spello, installate nuove telecamere a Capitan Loreto

“Oltre a installare nuove apparecchiature per monitorare le strade, stiamo anche aggiornando le tecnologie già in uso”, afferma l’assessore con delega alla sicurezza Enzo Napoleoni

Proseguono le attività sul territorio di Spello per potenziare la sicurezza dei cittadini e del territorio, con un ulteriore investimento in tecnologie avanzate per il monitoraggio delle strade, dei quartieri, delle piazze e delle aree sensibili della città.

In questi giorni, sono state installate nuove telecamere di videosorveglianza in corrispondenza dello svincolo di Spello Nord a Capitan Loreto e dell’intersezione con via delle Industrie, aree particolarmente sensibili e da tempo al centro delle richieste dei cittadini. Gli apparecchi sono dotati di tecnologia all’avanguardia che supporta la modalità “Smart City”, integrando il controllo del contesto e la lettura immediata delle targhe che consente di individuare i veicoli privi di assicurazione valida o con revisione scaduta, oltre a fornire un valido supporto alle indagini di polizia per la prevenzione di crimini.

“Come indicato nel nostro programma elettorale, stiamo proseguendo nel reperire risorse ministeriali per potenziare la sicurezza dei cittadini – afferma l’assessore con delega alla sicurezza Enzo Napoleoni -. Oltre a installare nuove apparecchiature per monitorare le strade, stiamo anche aggiornando le tecnologie già in uso per assicurarne l’efficienza in tutto in sinergia con il corpo della Polizia Locale e le forze dell’ordine