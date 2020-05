Capitale verde d’Europa: Perugia non è nella short list delle città finaliste

Martedì 12 maggio la Commissione del Premio Capitale Verde d’Europa ha comunicato che Perugia non è rientrata fra le quattro città finaliste per il 2022.

Il Comune di Perugia aveva presentato la propria candidatura nel 2019.

“Era la prima volta per la nostra città -ha ricordato l’assessore all’Ambiente Otello Numerini – e, ben sapendo che nessuna città ha mai vinto alla prima partecipazione, si era comunque tentato, nella consapevolezza di poter sviluppare una positiva esperienza, consci anche dell’alto valore delle città in competizione. Per questo ritengo che la notizia di oggi non debba rappresentare una battuta d’arresto, ma piuttosto uno stimolo per migliorarsi e rilanciare”.