Cambio dirigenziale al Santa Maria di Terni, il dottor Tebala nuovo direttore di Chirurgia digestiva

Passaggio di consegne questa mattina al Santa Maria di Terni: il dottor Giovanni Domenico Tebala ha assunto oggi ufficialmente l’incarico di direttore della Struttura Complessa di Chirurgia digestiva e d’urgenza. Il dottor Tebala subentra, come noto, al dottor Amilcare Parisi, che questa mattina ha salutato il personale del Santa Maria dopo aver lasciato ufficialmente il servizio il 28 febbraio.

“Il dottor Tebala – spiega il direttore sanitario del Santa Maria Alessandra Ascani – raccoglie il testimone di un professionista riconosciuto a livello internazionale, come il professor Parisi. Il dr Tebala proseguirà l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni dal professor Parisi e dal suo team, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello tecnico favorendo la formazione continua, la responsabilizzazione in ambito di specifici settori dei componenti del team. Tante le sfide che il dottor Tebala dovrà affrontare, tra cui anche quella della chirurgia bariatrica, con l’obiettivo di migliorare sempre più le prestazioni per i nostri pazienti”.