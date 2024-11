“Bride Experience”: alla Cantina Roccafiore l’evento dedicato alla sposa

Domenica 17 novembre dalle ore 15

Sarà la Cantina Roccafiore di Todi ad ospitare la “Bride Experience”, evento interamente dedicato alla sposa e al mondo wedding che si terrà domenica 17 novembre a partire dalle ore 15. L’iniziativa riunirà dodici professionisti umbri del settore per offrire alle future spose ispirazione e consigli personalizzati su aspetti legati all’organizzazione del matrimonio.

“Durante la Bride Experience – spiegano gli organizzatori – le partecipanti potranno scoprire tendenze e novità del 2025 per matrimoni, esplorando ispirazioni e idee creative in una location di prestigio come la Cantina Roccafiore, immersa nelle colline umbre. L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di dettagli esclusivi per il proprio matrimonio in Umbria, con un focus su abiti sartoriali, trucco e acconciature da sposa e sulla creazione di un concept personalizzato”.

A fare gli onori di casa sarà Ilaria Baccarelli, titolare insieme al fratello Luca della Cantina Roccafiore e del Roccafiore Wine Resort & Spa, che accoglierà le future coppie di sposi per mostrare loro la location e far degustare i propri vini. Saranno inoltre presenti Alessio Cristalli, designer di abiti da sposa, Sonia Nikolla, esperta hair stylist per Bloom Parrucchieri, Elena Belloni, make-up artist specializzata nel trucco da sposa, Fabrizio Cardellini, flower designer per Agave – Event and Wedding, Aldo Tini, responsabile del catering Cucinaa Pop Restaurant, Anna Clara Niccolini, fornitore di fedi e gioielli nuziali, Francesca Paiella, esperta nella preparazione della pelle e del viso, Silvia Babucci, esperta di fragranze e concept matrimoniali, Lavinia Events Creator, wedding planner, Maison Lumiere, che produce candele realizzate a mano e Yuri Croci, fotografo per Idea Lab.

I visitatori avranno la possibilità di conoscere proposte innovative, interagendo direttamente con i fornitori, in un percorso che intende andare oltre la semplice esposizione per diventare una vera e propria esperienza sensoriale.

Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare, anche via WhatsApp, il numero 075/8942746.