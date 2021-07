Bori, Spinazzola e Nuciari ambasciatori sport umbro

A Leonardo Spinazzola e Giulio Nuciari, i due umbri protagonisti dell’impresa degli Azzurri all’Europeo 2020, sia conferito il titolo di ‘Ambasciatori dello sport umbro'”: lo propone il capogruppo regionale del Partito democratico, Tommaso Bori.

“Leonardo Spinazzola è stato un simbolo dell’Europeo 2020 – evidenzia Bori – riconosciuto come ‘Man of the match’ per due volte e, nonostante l’infortunio, ha seguito i compagni della Nazionale fino all’ultimo, fino ai festeggiamenti, dimostrando un grandissimo senso di appartenenza, sportività, passione e attaccamento alla maglia.”