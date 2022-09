Biga di Monteleone: presentato il documentario sul probabile trafugamento

Documentario di Dario Prosperini. Il sindaco Agelini ” La vicenda è copert a dal segreto istruttorio, speriamo nell’interessamento del prossimo Ministro alla Cultura. Questo video elemento essenziale per ricostruire una storia lunga 120 anni”

“La vicenda della Biga di Monteleone di Spoleto probabilmente trafugata illegalmente dall’Italia è coperta dal segreto istruttorio non ci resta che attendere”. Con queste parole interviene a Roma la sindaca di Monteleone di Spoleto Marisa Angelini, durante l’anteprima mondiale del documentario “L’anello di Grace” del regista e giornalista Dario Prosperini, nella sala delle conferenze del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (ETRU). “Ci auguriamo che la vicenda si chiuda velocemente, – continua Angelini – sperando che il futuro Ministro della Cultura sia sensibile all’argomento. Guglielmo Berattino, storico e scrittore di Ivrea, che ha ritrovato le lettere che dimostrano il trafugamento della Biga, deve ancora essere sentito dagli inquirenti. Sicuramente inizialmente si proverà a intraprendere una via diplomatica, si farà leva sulla questione morale il Metropolitan non potrà far sfoggio di un’opera così importante sapendo che è stata trafugata. Ne va della credibilità del Museo stesso”.

Intanto, guardando al futuro, è chiaro che la Biga non avrebbe senso esporla a Monteleone di Spoleto ma starebbe benissimo tra le mura del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Chissa!…Il documentario di Prosperini ha sicuramente il merito di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda: “questo lavoro ha lo scopo di mostrare come andarono realmente i fatti – afferma il regista -. Senza giudizio. Si trattò senza ombra di dubbio di trafugamento, sia per la legge Pacca che per quella del 1902. E le lettere ritrovate da Berattino mostrano che ne erano a conoscenza gli stessi trafficanti d’arte. Come è possibile che lo sapessero loro e noi dopo 120 anni non riusciamo a dirci che fu trafugamento? Quello che conta non è tanto se la Biga risieda a New York o a Tokyo, quello che conta è che venga scritta la verità“.

“L’anello di Grace” ricostruisce con testimonianze inedite e di prima mano le vicende di un trafugamento senza precedenti nella storia del nostro paese: quello della Biga Etrusca di Monteleone di Spoleto, considerata una delle opere più importanti del Metropolitan Museum of Art di New York.