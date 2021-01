Bevagna: terminato il restauro dell’Immacolata Concezione di Andrea Camassei. Presentazione sabato 30 gennaio



Si terrà sabato 30 gennaio 2021 a Palazzo Lepri, sede del Museo Civico e della Pinacoteca Comunale, la presentazione del restauro dell’opera del pittore bevanate Andrea Camassei L’Immacolata Concezione, l’Eterno tra gli Angeli ed i Santi Andrea Apostolo, Bonaventura da Bagnoregio, Nicola da Tolentino e Santo Vescovo. Nel rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid-19 (DPCM 14/01/2021), non è prevista la partecipazione in presenza da parte del pubblico. Sarà possibile assistere in streaming alla cerimonia collegandosi alla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale di Bevagna.

Il dipinto, realizzato ad olio nella prima metà del 1600, durante il restauro ha fatto emergere importanti elementi che aprono la strada a nuove prospettive sia storico artistiche che iconografiche. Tra le ipotesi più importanti quella che riguarda la figura di Sant’Andrea che rappresenterebbe l’autoritratto dell’artista Andrea Camassei. Il restauro è stato effettuato dalla restauratrice Lorella Giovannelli.

L’opera, di proprietà comunale come attestato da documento di archivio, per decenni è stata conservata presso la Chiesa del Monastero di Santa Margherita a Bevagna. Nel 2018, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale e ad un contributo della Regione Umbria, è stato possibile dare inizio al recupero dell’opera; tra il 2019 e il 2020 è stato effettuato il restauro del dipinto e la relativa collocazione nella Sala del camino della Pinacoteca Comunale, andando ad arricchire la collezione permanente.

Solo su invito l’appuntamento per sabato 30 gennaio:

Ore 11.00: Presentazione e disvelamento dell’opera

Alla cerimonia, riservata alle autorità, saranno presenti la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Soprintendente ai beni archeologi e museali Elvira Cajano, la Presidente della Società Cooperativa Sistema Museo Francescamaria Battazzi, il Vescovo dell’Arcidiocesi Spoleto-Norcia Renato Boccardo, Il Sindaco del Comune di Bevagna Prof.ssa Annarita Falsacappa e l’Amministrazione Comunale.

A seguire si terrà la presentazione dei Numeri 12 e 13 del “Dizionario di Bevagna”. La presentazione sarà a cura dell’Accademia di Bevagna che ha dedicato un articolo all’opera del Camassei e al recupero della stessa, con approfondimenti sul restauro.