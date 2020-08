Bastia Umbra: un murales dedicato a San Michele Arcangelo. Omaggio al patrono della città su un cabina Enel

Inaugurato il murales dedicato a San Michele Arcangelo sulla cabina Enel di Bastia Umbria, città della quale è patrono. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Paola Lungarotti, degli assessori Daniela Brunelli e Stefano Santoni nonché di E-Distribuzione rappresentata dal Davide Balzini, responsabile “Zona Umbria” dell’azienda, e da Daniele Biscontini, capo unità operativa Foligno – Spoleto. Con loro gli artisti che hanno realizzato l’opera: il Coffee, Kyoto, Mr Coma e Tyke. “Un segnale di speranza e di volontà vissuto con semplicità per non creare assembramenti, nel rispetto delle norme anticovid” sottolinea Enel. Il sindaco ha ringraziato E-Distribuzione per aver concesso la cabina elettrica dove è stato realizzato il murales, per la “visione aziendale” di trasformare questi spazi in opere d’arte.