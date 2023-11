Automobile Club Perugia presenta i dati sull’incidentalità del 2022, in una giornata dedicata alla sicurezza stradale

L’incontro giovedì 16 novembre alle 11 all’Autodromo dell’Umbria, dove ci saranno anche attività per studenti e over 70

Automobile Club Perugia, ente deputato al presidio delle tematiche attinenti alla circolazione stradale e alla promozione della sicurezza, come ogni anno, organizza la conferenza stampa di illustrazione dei dati sull’incidentalità in Umbria e nella provincia di Perugia, che si terrà giovedì 16 novembre alle 11, all’Autodromo dell’Umbria a Magione: in particolare saranno trattati i dati disponibili relativi al 2022. Quest’anno la conferenza assume una veste diversa. “In effetti – commentano da Automobile club Perugia – non vorremmo limitarci a divulgare e commentare, alla presenza delle autorità competenti, i dati sull’incidentalità, ma vorremmo fare un focus sulle azioni che possono essere intraprese per sostenere e promuovere la sicurezza nelle strade”. Per questo saranno parte attiva sia le testimonianze sulle iniziative svolte nel 2023 da Automobile Club Perugia e sia i progetti in fase di avvio per il 2024.

La conferenza stampa si trasforma dunque in una vera e propria giornata interattiva sulla sicurezza stradale e per questo si svolgerà presso l’Autodromo dell’Umbria. Accanto al presidente di Automobile club Perugia Ruggero Campi, hanno già confermato la propria presenza il prefetto di Perugia Armando Gradone, il generale del Comando della Legione dei Carabinieri Umbria Gerardo Iorio, il commissario Polizia stradale di Perugia Giuliano Bellucci e il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza.

I veri protagonisti, però, saranno gli istituti scolastici, sia di primo che di secondo grado, coinvolti nell’anno scolastico 2022 – 2023 da AC Pg in specifiche azioni di educazione stradale nonché i rappresentanti del Comune di San Giustino (sarà presente l’assessore alla sicurezza e il comandante della Polizia municipale) particolarmente attivo nella provincia di Perugia.

Infine, nell’ottica di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche relative alla sicurezza stradale, alcuni studenti dell’Istituto omnicomprensivo ‘G. Mazzini’ di Magione, a partire dalle 9, saranno coinvolti in esercizi di guida sicura presso il Centro nazionale di Educazione e Sicurezza stradale dell’Autodromo. Infine, autentica novità, un ritorno al passato e non solo, con l’opportunità per i giovani futuri automobilisti di mettere a confronto gli standard di sicurezza di un’auto moderna e una degli anni ‘70 di pari cilindrata e categoria: Alfa 1750 gt e Alfa 4C. “La speranza – ha tenuto a sottolineare il presidente Campi – è che i ragazzi inconsapevolmente si innamorino del motorismo storico. E proprio il 16 novembre, data di nascita di Tazio Nuvolari, si festeggia la Giornata mondiale del motorismo storico”. Nel corso della giornata sarà presentato un progetto di sicurezza stradale rivolto ai Senior Driver, iniziativa volta a rinfrescare le capacità teoriche e pratiche alla guida.

PROGRAMMA

Ore 9.00 Accoglienza Studenti

Ore 9.30 Esercizi di sicurezza stradale – Skid car training – Simulatore di Guida

Ore 11.00 Saluto delle autorità

Ore 11.30 Presentazione dati sull’incidentalità anno 2022

Ore 11.50 Testimonianze relative alle attività di promozione della sicurezza stradale

Ore 12.15 Presentazione Progetto SENIOR DRIVER

Ore 12.30 Soci ACI Over 70 – Esercizi in pista