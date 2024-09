Assemblea regionale dell’Agricoltura: la Regione traccia il futuro del settore

Verranno presentati i nuovi bandi del CSR per 133 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e delle aree rurali. Lunedì 30 settembre 2024, ore 9.00, Aula Magna, Complesso Monumentale di San Pietro, Borgo XX Giugno, 74 – Perugia

(aun) – Perugia, 28 sett. 024 – Il settore agricolo e agroalimentare umbro è il pilastro dell’economia regionale, contribuisce a promuovere anche l’immagine di un territorio generoso di eccellenze e di bellezze naturali. In questo contesto, la Regione Umbria – Assessorato all’Agricoltura e Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale – ha organizzato l’Assemblea Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, che si terrà lunedì 30 settembre 2024, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia.

L’evento assumerà un ruolo di particolare rilevanza grazie alla presentazione ufficiale dei 23 nuovi bandi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), che metteranno a disposizione 133 milioni di euro a favore delle imprese agricole umbre e per il miglioramento dei servizi nelle aree rurali. Un’occasione unica per stimolare la crescita economica e consolidare l’Umbria come leader nella qualità e competitività delle produzioni agricole e agroalimentari.

Il programma dell’Assemblea si avvarrà della partecipazione di relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Tra i principali protagonisti dell’evento ci saranno esperti del mondo agricolo e agroindustriale, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria. I temi trattati spazieranno dal ruolo crescente delle donne in agricoltura, all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale, fino alle sfide legate ai cambiamenti climatici.

Roberto Morroni, Vicepresidente della Regione Umbria e Assessore all’Agricoltura, sottolinea: