Assegnati 300mila euro a supporto dei Comuni colpiti dall’eccezionale maltempo del giugno 2023

È l’assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, a illustrare il provvedimento approvato oggi dalla Giunta regionale, su sua proposta.

“Ci siamo impegnati a farci carico direttamente del sostegno – ricorda l’assessore -, non essendo stata accolta la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per l’entità puntuale e localizzata dei fenomeni meteorologici, e in tempi celeri, dopo aver riconosciuto alla fine di gennaio gli eventi calamitosi come emergenza di tipo regionale, abbiamo reperito le risorse con cui sostenere le amministrazioni comunali, cofinanziando le spese per le attività di soccorso e assistenza ai cittadini che hanno subìto danni e per il ripristino della funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture. Una somma di 100mila euro è stata stanziata a questo scopo nel bilancio di previsione regionale – specifica – ed altri 200mila euro sono stati assegnati a valere sul Fondo regionale di protezione civile, rimodulando gli importi delle aree di intervento del programma di utilizzo delle risorse, in tutto circa 623mila euro, assegnate alla Regione per le annualità 2022 e 2023″.