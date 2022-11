“Asimmetrie di genere, occupazione femminile, famiglia”

Lo rende noto il consigliere regionale Paola Fioroni (vicepresidente dell’Assemblea legislativa – Lega).

“L’appuntamento – spiega Fioroni – è servito a illustrare il programma della Consigliera di Parità, che è stato fortemente apprezzato dalla Presidente, la quale ha ribadito la volontà del Governo regionale di alzare l’attenzione su temi concreti quali lavoro, famiglia e natalità. Promuovere una rete sinergica che coinvolga istituzioni a tutti i livelli, associazioni di categoria e società civile quale strumento di contrasto alle disparità di genere – spiega Paola Fioroni – in una chiave che veda la donna protagonista in tutte le dimensioni della vita, raccogliendo i fabbisogni più specifici legati all’occupazione femminile nella nostra Regione: queste le tematiche affrontate. Esprimo soddisfazione per un incontro che segna la volontà di lavorare insieme per uno sviluppo armonioso sociale ed economico della nostra Umbria – conclude Fioroni – che necessità di politiche mirate ed innovative anche nell’ambito delle pari opportunità, che coinvolgano tutti i protagonisti del sistema. Ringrazio ancora la Governatrice e la Consigliera di parità per gli impegni assunti nei confronti della nostra comunità”.