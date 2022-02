Arvedi: “Un’emozione vedere la bandiera italiana all’Ast”

Primo giorno in fabbrica per il neo Presidente

A dirlo, nel primo giorno di lavoro all’Ast di Terni, è stato Giovanni Arvedi, presidente dell’omonimo Gruppo e dal primo febbraio dell’acciaieria umbra, acquisita dalla ThyssenKrupp. Nella mattinata di giovedì insieme all’amministratore delegato Mario Arvedi Caldonazzo, ha fatto una visita nell’azienda e poi avuto un breve incontro con la stampa.

“Non siamo mai riusciti a venire nella fabbrica per via delle limitazioni che la Comunità europea ci aveva imposto. Anche se la conosco indirettamente da 30, 40 anni – ha aggiunto -, è la prima volta che faccio un giro. Il nostro impegno di fare dei piani industriali sociali e ambientali merita un attimo di riflessione e conoscenza di ciò di cui stiamo parlando. Non è che si possa costruire su una casa esistente un altro piano se non si conosce bene la struttura e le fondamenta”.