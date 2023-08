Arrestato il presunto autore della rapina al supermercato di Marsciano

I carabinieri bloccano un trentanovenne appena scappato

Icarabinieri della compagnia di Todi hanno arrestato un trentanovenne di origine marocchina per una rapina ai danni di un supermercato di Marsciano e di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari che lo hanno bloccato.

Il responsabile dell’attività ha notato l’uomo – riferisce l’Arma – mentre si impossessava di alcune bottiglie di super alcolici.

Vistosi scoperto lo straniero – è emerso dalle indagini – ha minacciato i presenti di morte per fuggire.

E’ però riuscito a percorrere solo pochi metri poiché tempestivamente individuato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri che era già in zona per vigilare gli esercizi commerciali specialmente in orario di chiusura.

La refurtiva, per un valore di 50 euro, è stata interamente recuperata e restituita.