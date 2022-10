Approvato il programma di attività del difensore civico regionale per il 2023

Lo approva la prima commissione dell’assemblea legislativa

La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato all’unanimità dei presenti il programma di attività del difensore civico regionale per l’anno 2023. Relatore in Aula sarà Daniele Nicchi.

Illustrando ai commissari l’atto, il difensore civico regionale Marcello Pecorari ha annunciato che il prossimo mese di dicembre si svolgerà a Perugia una riunione del coordinamento nazionale dei difensori civici, che per la prima volta si incontreranno in Umbria. Questo anche grazie al fatto che Pecorari quest’anno è stato nominato vicepresidente del coordinamento nazionale. Un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal 2019, quando è stata istituita questa figura in Umbria dopo un ventennio di vacatio. In questi 3 anni di attività, ha sottolineato Pecorari, il lavoro è stato

principalmente quello di avviare l’ufficio e attivarne la struttura. Ora la necessità primaria è quella di far conoscere il ruolo del difensore civico, soprattutto nelle scuole. Per questo il programma di attività 2023 punta in modo particolare a veicolare il messaggio della presenza del difensore civico, inviando comunicazioni ai dirigenti scolastici per prevedere incontri

tra il difensore civico e gli studenti. E si sta pensando anche di coinvolgere gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri. Il coordinamento nazionale sta valutando inoltre la possibilità di proporre agli uffici scolastici regionali di considerare gli incontri con i difensori civici come ora di educazione civica. Possibile anche dar corso all’alternanza scuola-lavoro presso l’ufficio del difensore civico regionale. L’impegno di spesa per il 2023 è pari a 10mila euro.