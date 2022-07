Appenino umbro, il lago di Pilato resiste alle nevicate

“Per la siccità di quest’anno – racconta – ho temuto il peggio e cioè che il lago fosse scomparso. Invece è lì, anche se non si sa se arriverà all’autunno, ma per ora è lì”.

Barelli da alcuni mesi è tra l’altro impegnato come project manager per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr.

“Ogni anno, in questo periodo – conclude Barelli – si torna sul lago di Pilato per vedere se, come per San Gennaro, si ripete il miracolo della sua sopravvivenza, della sua consistenza liquida dopo il disgelo”.