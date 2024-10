Ancora due giorni per il Festival di Yoga Kundalini

Ecco tutti gli appuntamenti che animeranno Assisi fino a domenica 20 ottobre

Dopo un inizio scandito dalla conferenza del progetto “All for everyOne” (volto a creare delle linee guida operative destinate agli insegnanti di Kundalini Yoga per poter svolgere lezioni accessibili anche per persone sorde) e le note del concerto di gong, prosegue fino a domani (20 ottobre) il Festival di Yoga Kundalini, promosso da Kundalini Yoga Europa Aps, con il patrocinio del Comune di Assisi e il supporto degli sponsor ReYoga e Yogi Tea, in scena ad Assisi, a palazzo Frumentario.

Oggi (19 ottobre) alla sala degli Esposti, dopo la pratica del mattino con Ram Kriya Singh e Gurdwara, si prosegue con Keher Kaur e “Mantra e suono, la vibrazione dell’universo in noi”. Alle 13 Ravijit Kaur con “Il filo d’oro. La realizzazione del Sé negli insegnamenti di Guru Nanak e Patanjali”, alle 15 Maria Letizia Gorga con “La voce aperta, il soffio che diviene parola”, alle 17.30 Guru Jiwan Kaur con “Vibra all’unisono con l’universo” e alle 21 concerto di musica indiana con Parminder Singh Brahma.

Nella sala San Francesco Kundalini Yoga con Liv Sahej Kaur e “Nel battito del sé”, alle 12 con Ram Arjan Kaur e “Il potere del tuo suono interiore”, alle 13.30 con Balpreet Kaur “Riconoscersi nella Risonanza”; alle 15 conferenza e pratica “Il Kundalini Yoga nell’endometriosi” a cura di Amandev Kaur e alle 18 aKundalini Yoga con Datta Kaur e “Mercurio Archetipo della Comunicazione”.

Nella sala Fontebella fino alle 20 spazio al bazar e ai lab per bambini.

DOMENICA 20 OTTOBRE

Nella sala degli Esposti dalle 5.30 alle 7 pratica del mattino con Sohan Atma Singh, dalle 7 alle 8 Gurdwara, dalle 9 alle 11.30 Jiwan Shakti Kaur: “La biochimica del suono”, dalle 12 alle 14.30 Sat Nam Rasayan con Daya Singh: “Cooperazione, unico sistema per la vita”, dalle 15 alle 16 cerimonia di chiusura.

Nella sala San Francesco dalle 9 alle 10.15 Kundalini Yoga con Seva Nihal Kaur: “Il potere di essere te stesso attraverso il suono”, dalle 10.30 alle 11.45 Kundalini Yoga con Agiapal Kaur: “Riscopri la tua vibrazione interiore”, dalle 12 alle 13.15 Kundalini Yoga con Kirpal Kaur e Francesca: “Il suono dei Chakra”.

Al Parco Regina Margherita dalle 9 alle 11 Breathwalk con Satpurkha Kaur e Sandra: “Co-creare al ritmo del tuo suono interiore”.

Nella sala Fontebella dalle 9 alle 16 Bazar e trattamenti olistici, dalle 9 alle 14 laboratori bambini e bambine (consigliati dai 4 ai 10 anni)

Tutte le informazioni sul sito ufficiale https://www.kundaliniyogaeuropa.org/kye-festival/

