Anche Dardust a Suoni Controvento 2025

Il 30 agosto al Ponte d’Augusto di Narni

Dardust annuncia i primi nuovi concerti italiani per la primavera e l’estate del tour sulle note dell’ultimo album “Urban Impressionism”. Tra le città toccate anche Narni per l’appuntamento inserito nell’ambito dell’edizione 2025 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Narni. Location d’eccezione, il 30 agosto, sarà il suggestivo Ponte d’Augusto.

Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Dardust porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica.

“Urban Impressionism” è il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito lo scorso mese di novembre per Artist First e Sony Masterworks, album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, Itb International Talent Booking.

Prevendite a partire da martedì 18 marzo su TicketItalia e Ticketone

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com