Anche Assisi fra le tappe del nuovo tour di Michele Bravi

Tourné porta “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour” al teatro Lyrick Sul palco un viaggio sonoro delicato e intenso tra presente e passato del suo repertorio

“tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour” è il nuovo tour di Michele Bravi che, dopo il successo delle due anteprime a Roma e Milano, torna a condividere con il suo pubblico l’esperienza diretta del suo ultimo lavoro. Fra le tappe anche la sua Umbria, il 15 settembre al teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione Tourné 2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti. L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi.

Michele Bravi insieme al suo pubblico racconterà attraverso la musica il viaggio introspettivo già disegnato nell’omonimo album “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”. Il teatro è lo sfondo di questo percorso dal vivo. È Michele a guidare il pubblico in un viaggio sonoro delicato e intenso tra presente e passato del suo repertorio. Un invito per gli spettatori a chiudere gli occhi e celebrare ciò che si vede.

Radio 101 è la radio ufficiale del tour, che vede alla direzione musicale Carlo Di Francesco.

Bio – Michele Bravi nasce a Città di Castello nel 1994. Cantautore, scrittore e attore, nonostante la giovane età ha già collezionato due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2017 con il brano “Il Diario degli errori” (doppio disco di platino) e nel 2022 con “Inverno dei fiori” (disco d’oro), la pubblicazione, per Mondadori, del libro “Nella vita degli altri” e quattro album in studio. È uno dei protagonisti di “Amanda”, film di Carolina Cavalli presentato alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”. Dopo aver dato voce alla versione italiana di “Remember me” in Coco, scrive e interpreta il brano portante della colonna sonora di “Strange world”, 61esimo lungometraggio Disney. È uno dei tre giudici della ventiduesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Ha preso parte al film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”, presentato in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Prevendite aperte dalle 14 di mercoledì 19 giugno su circuito TicketOne. I biglietti saranno disponibili nei punti vendita autorizzati a partire da lunedì 24 giugno alle 14. ⁠

