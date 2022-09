Alluvione Marche, anche la Misericordia di Magione in supporto a Cantiano

Due automezzi e cinque volontari della protezione civile della Misericordia di Magione sono partiti questa notte scorsa

Due automezzi e cinque volontari della protezione civile della Misericordia di Magione sono arrivati questa notte a Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, per dare il loro aiuto alla popolazione. Attivati dalla Confederazione nazionale delle Misericordie hanno subito risposto all’appello per andare in soccorso al centro marchigiano, colpito in maniera durissima dal maltempo, a tornare il prima possibile alla normalità.

“Ringraziando i volontari coinvolti e tutta la Misericordia di Magione – ha scritto il sindaco Giacomo Chiodini –, si esprime solidarietà e vicinanza alle vittime di questa catastrofe climatica e alle comunità che stanno in questo momento soffrendo”.

Il primo cittadino ha poi ricordato l’importanza della prevenzione sollecitando i proprietari dei terreni attraversati da fossi non demaniali nell’assicurare il loro corretto funzionamento con un’appropriata manutenzione. “Per i numerosi torrenti e rivi demaniali presenti nel nostro territorio comunale – in particolare nella piana tra Casenuove, Montesperello e Bacanella – sono state nuovamente sollecitate, come più volte fatto in questi anni, le istituzioni deputate alla loro manutenzione” ha poi concluso.