A Ponte d’Oddi riprende vita la strada della ‘Botticella’

Riqualificato lo storico percorso che collega il quartiere al parco di Montegrillo, grazie al progetto ParticipAction e attraverso un patto di collaborazione con il Comune di Perugia

Ponte d’Oddi e il parco di Montegrillo ancora più vicini grazie a ParticipAction. Il progetto, che vede capofila la cooperativa sociale Asad, ha messo in campo sul territorio un’azione di coinvolgimento della cittadinanza e riqualificazione urbana (Oasis Game) che ha riportato in vita la storica strada della ‘Botticella’. Da giovedì 29 settembre gli operatori del progetto e alcuni volontari cittadini si sono messi all’opera per riaprire il percorso che da Ponte d’Oddi consente di arrivare direttamente fino al parco di Montegrillo. I lavori eseguiti hanno riguardato il taglio del verde, il rifacimento di una parte della scalinata in prossimità del parco e hanno interessato anche la piazza del quartiere, con le panchine che sono state portate a nuova vita. I cittadini poi, con l’ausilio degli operatori, hanno provveduto a creare una cartellonistica che arricchirà ulteriormente il percorso. L’iniziativa promossa da ParticipAction ha ricevuto il pieno sostegno delle associazioni del territorio: Circolo Arci APS, Gruppo Scout Agesci Perugia 4 e Oratorio parrocchiale L’Astrolabio. Importante anche il patto di collaborazione che è stato siglato con il Comune di Perugia che ha autorizzato i lavori, agevolato l’intervento di Gesenu per la disponibilità di un contenitore per la raccolta dei rifiuti da pulizia del verde e che successivamente si farà carico di realizzare una ‘steccionata’ lungo una parte del percorso.

“Ci teniamo – dichiara Roberta Calamandrei, responsabile del progetto ParticipAction – a ringraziare il Comune di Perugia, nella persona dell’Assessore Otello Numerini, per averci consentito questo intervento e per averlo sostenuto fornendo un utile supporto. Dopo aver lavorato con successo a San Sisto, ci siamo trasferiti a Ponte d’Oddi dove abbiamo trovato la disponibilità dei cittadini e delle associazioni. Importante è stato anche il contributo fornito dalla cooperativa sociale Asad, capofila del progetto, con l’acquisto di alcuni materiali utili per la riqualificazione”.

La riapertura della strada della ‘Botticella’ è stata accolta con soddisfazione dai cittadini sia per un valore storico, sia per una questione logistica: parcheggiando a Ponte d’Oddi, infatti, sarà possibile raggiungere comunque il parco e salvaguardare i posti auto di chi risiede nei presso dell’area verde.