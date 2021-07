A Perugia un Eipoint di orientamento dopo l’accordo tra Irecoop Impresa Sociale e Università Mercatorum

Irecoop Umbria, presentato un “Eipoint” di orientamento per giovani. In accordo con Università Mercatorum

Finalizzata all’attivazione di un Eipoint informativo, è stata presentata ufficialmente nella sede di Confcooperative Umbria a Perugia la nuova collaborazione tra Irecoop Impresa Sociale, ente di formazione accreditato presso la Regione Umbria e la Regione Sicilia ma operante anche in Abruzzo, e l’Università Mercatorum, ateneo telematico delle Camere di Commercio italiane. Dopo che nel giugno scorso l’ente di formazione che fa capo a Confcooperative Umbria aveva stipulato una convenzione con la quale Università Mercatorum accreditava l’Eipoint Irecoop come “Centro qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi”, ha preso il via la fase operativa attraverso la quale Irecoop Impresa Sociale potrà così ampliare la propria offerta formativa anche al livello accademico, mantenendo e rafforzando la sua posizione di partner qualificato delle cooperative per la formazione e la riqualificazione dei soci, soprattutto in questo periodo di ripresa dopo la pandemia. Nel corso dell’incontro, il Presidente di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma, ha sottoloneato l’importanza della formazione dei ragazzi per la propria realizzazione personale, ma anche per il miglioramento del proprio percorso di carriera. Sulla crescita esponenziale che ha caratterizzato Universitas Mercatorum e sul suo forte radicamento sul territorio dovuto proprio al suo legame con il mondo delle imprese ed alla sua vocazione di rispondere alle esigenze formative delle aziende si è invece soffermata la Preside di Facoltà Prof.ssa Maria Antonella Ferri. Sono poi intervenuti l’avvocato Matteo Fortunati, responsabile dell’Eipoint Universitas Mercatorum di Assisi e la tutor di rete Uniweb, dottoressa Marianna Farnesi, che hanno sottolineato l’importanza di questa neonata collaborazione che avrà una importante ricaduta sul territorio.Ci si potrà rivlgere all’Eipoint di Irecoop direttamente presso la relativa sede in via della Pallotta 12 a Perugia.