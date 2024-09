“Volontari per la comunità”, via al percorso formativo gratuito

Il progetto di Fondazione Perugia e LEPA in partenza venerdì 13 settembre 2024

Parte a Perugia “Volontari per la comunità”, un percorso formativo gratuito rivolto a tutta la cittadinanza. Tredici laboratori e 76 ore di formazione per analizzare ed esplorare tutti gi aspetti del volontariato non regolamentato, il cosiddetto “quarto settore”, un universo variegato e ricchissimo ma ancora poco conosciuto. I seminari si svolgeranno da metà settembre fino al 13 dicembre 2024. Il primo incontro è in programma venerdì 13 settembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso la Sala delle Colonne di Fondazione Perugia, dove i partecipanti potranno ascoltare la presentazione del progetto e una relazione del professor Gregorio Arena, presidente di Labsus. Tutti i restanti appuntamenti avranno luogo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.

Il corso “Volontari per la comunità“, inserito nel contesto del concorso InvestiAMOsociale, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Perugia e il Centro Studi e di Alta Formazione “Legality and Participation” (LEPA) dell’Unipg. L’iniziativa, unica nel suo genere a livello nazionale ed europeo, è senza obbligo di iscrizione o frequenza ed è completamente gratuita. Tra gli argomenti delle varie lezioni: la sussidiarietà e i beni comuni, i progetti, i processi partecipativi, il welfare di comunità e i patti di collaborazione.

“Il programma” spiegano i promotori “si rivolge a tutti i cittadini che vogliano dare un senso al cambiamento cooperando insieme agli altri, nella consapevolezza di come ciascuno possa contribuire, attraverso le proprie azioni, a migliorare l’ambiente circostante, il benessere collettivo e la qualità di vita delle persone. L’obiettivo è creare un luogo di crescita partecipata aperto a tutti, uno spazio dove si possono acquisire conoscenze e competenze grazie all’esperienza di docenti universitari, esperti e addetti ai lavori, oltre che di tutti i partecipanti”.

È possibile seguire l’incontro di apertura anche in modalità streaming tramite la piattaforma MS Teams al link https://u.garr.it/8GEOr.

