Viabilità: lavori di straordinaria manutenzione nelle zone del perugino e trasimeno

Ne dà comunicazione il consigliere provinciale Landrini

Lavori di straordinaria manutenzione per sistemare i piani viabili nelle zone del perugino e trasimeno. A darne notizia il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Moreno Landrini.

Nel dettaglio, sulle strade provinciali della Zona 2 sono stati affidati lavori e si è in attesa di contratto per € 890.837 per sistemare i piani viabili. Mentre è in corso la gara di affidamento per interventi per quasi un milione di euro.

Sulla SP 318/4 verranno sistemati i piani viabili al centro abitato di Castel del Piano per quasi 100 mila euro: i lavori sono stati affidati e verranno eseguiti entro questo mese di novembre.

Sempre entro novembre è prevista l’esecuzione di lavori per sistemare il movimento franoso sulla SP 318/1 nel tratto San Martino in Campo – San Martino in Colle, per un importo di 100 mila euro.

Altre tipologie di intervento su queste zone riguardano la sistemazione di tratti stradali interessati dalla presenza di radici, stasamento tombini e potatura di circa 190 alberi nel centro abitato di Tuoro sul Trasimeno.