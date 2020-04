UNPLI del Perugino: seconda consegna di attrezzature medicali all’Ospedale del capoluogo. Casaioli (Progetto Perugia): “Grazie a nome della città”

Nella mattina di mercoledì 8 aprile, per la seconda volta nel giro di una settimana, l’UNPLI Comitato locale delle Pro loco del Perugino ha donato all’Ospedale di Perugia nuove attrezzature medicali, particolarmente necessarie in questo periodo di emergenza. Il Presidente Antonio Pucci, a nome del Comitato locale del Perugino, che riunisce le Pro Loco di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano, ha consegnato al Commissario straordinario Onnis un ventilatore polmonare portatile e un monitor multiparametrico, dopo che -l’1 aprile scorso- era stato donato un ventilatore polmonare per l’unità intensiva di rianimazione.

“Le attrezzature sono state acquistate -ha spiegato lo stesso Pucci- grazie ai fondi raccolti con la campagna promossa dalle Pro Loco del nostro territorio. In questa particolare situazione, ci è sembrato doveroso attivarci per sostenere gli sforzi dell’ospedale e del suo personale sanitario. Le comunità hanno risposto bene, la campagna ha avuto successo e per questo voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno donato, dandoci fiducia e credendo ancora una volta nel nostro impegno.”

Un ringraziamento all’UNPLI è arrivato anche dalla consigliera Cristiana Casaioli (Progetto Perugia), delegata ai rapporti con le Pro Loco per il Comune di Perugia che, anche in questa occasione ha tenuto a ribadire come le Pro Loco siano un punto di riferimento fondamentale per il territorio.

“Il mio ringraziamento e quello di tutta la città vada a questi uomini e donne di buona volontà, sempre disponibili a mettersi a disposizione della comunità, di chi ha bisogno. Con l’ impegno e la forza di più persone si ottengono grandi risultati: solo così possiamo andare avanti, affrontare questo momento e uscire da questa difficile situazione. Pertanto, rinnovo il nostro grazie al presidente Pucci, all’Unpli, alle Pro loco di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi”.

Ad accompagnare il Presidente Unpli questa mattina era presente anche Leonardo Prosperi della Fondazione Prosperi di Castagnola, che ha supportato la campagna delle Pro Loco e ha consegnato, a sua volta, un ulteriore monitor al nosocomio perugino.