Università per Stranieri, master in didattica dell’italiano

Unistra: mancano pochi giorni per iscriversi ai Master in didattica dell’italiano

Ultime opportunità per iscriversi ai Master in Didattica dell’Italiano Lingua non Materna di I e II livello dell’Università per Stranieri di Perugia. Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per i Master in Didattica dell’Italiano come Lingua non Materna Si tratta di due percorsi formativi, pensati per chi desidera specializzarsi nell’insegnamento dell’italiano a parlanti di altre lingue, i cui titoli sono riconosciuti a livello nazionale per la partecipazione ai concorsi per docenti.

Il Master di I livello “ItaLin”, rivolto a coloro che possiedono una laurea triennale, ha come termine ultimo per la presentazione delle domande il 19 settembre 2024, alle ore 13:00. Mentre il Master di II livello “ItaLaS” è destinato a chi ha già conseguito una laurea magistrale o specialistica, e chiuderà invece le iscrizioni il 30 settembre 2024, sempre alle ore 13:00.

Questi due Master rappresentano un’opportunità fondamentale per coloro che desiderano qualificarsi nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano Lingua 2. Secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali del 2016 e del 2023, infatti, il titolo rilasciato da questi percorsi formativi è riconosciuto come titolo di specializzazione per l’accesso alla classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera), requisito fondamentale per l’immissione in ruolo nel sistema scolastico.

Tutti i dettagli e i bandi relativi ai Master sono disponibili sul sito dell’Università per Stranieri di Perugia al seguente link

https://www.unistrapg.it/it/studiare-in-un-ateneo-internazionale