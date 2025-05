Un mondo in miniatura da scoprire a Città della Domenica: c’è la Mostra di modellismo

Il 10 e 11 maggio, al family park di Perugia, si possono ammirare plastici ferroviari, modelli militari e civili, di fantascienza e Lego, dalle 10 alle 19; domenica alle 15.30 anche anche laboratori per imparare i segreti di questa arte; inoltre, domenica mattina l’asinello mascotte Burro va in trasferta alla Grifonissima per distribuire buoni sconto

Due giorni da vivere in un ‘mondo in miniatura’ a Città della Domenica, tra plastici ferroviari, modelli militari e civili, di fantascienza e Lego, oltre a laboratori di modellismo per bambini. Sabato 10 e domenica 11 maggio il family park di Perugia ospita la Mostra di modellismo statico e ferroviario, organizzata dalle associazioni Centro Modellistico Midway Perugia, Gruppo Amici Ferroamatori Umbro-Marchigiano, Amici Marco Aisa Ferrovie e GD Side Umbria. Nella sala ‘Bar Centrale’, dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito per tutti i visitatori del parco, ci saranno piccoli e minuziosi modelli in scala da ammirare, vere e proprie opere d’arte realizzate da maestri del settore, con tante sezioni particolari, tra cui una dedicata agli Ottant’anni dalla fine della guerra nel Pacifico, ‘Da Pearl Harbour a Tokio, 1941-45’. Domenica alle 15,30, inoltre, Scuola di modellismo aperta a tutti i giovani curiosi, a cura di Fabio Franquillo, per avvicinarsi in modo semplice e divertente a questa affascinante forma d’arte. Non mancheranno, poi, le consuete attività e gli spettacoli che Città della Domenica propone in questa stagione: c’è ‘Tutti in fattoria’, percorso didattico dove si potrà interagire con conigli, porcellini d’India, oche, caprette, asinelli e tanti altri animali, dando loro da mangiare e ascoltando da un narratore le loro abitudini di vita. Insieme alla mucca Camilla, poi, i bambini impareranno tutti i ‘segreti’ della mungitura, oltre alla possibilità di vivere direttamente questa esperienza aiutati da un fattore. Sabato e domenica si potrà partecipare agli spettacoli Caccia all’oro e Falconeria oltre allo spettacolo western ‘Quel treno per Fort Apache’, la domenica. A dare il benvenuto ai visitatori, ci saranno i giocolieri della compagnia Circocercasi, Dodo e Leilalà, che daranno vita ad un magico Spettacolo di bolle, oltre ai numeri di giocoleria dei trampolieri Capostazione e Facchino. L’asinello bianco Burro sarà invece ‘in missione’ domenica mattina, all’evento sportivo Grifonissima, dove distribuirà buono sconto per l’ingresso a Città della Domenica; il pomeriggio, comunque, tornerà a casa per accogliere i visitatori del parco con la consueta simpatia.