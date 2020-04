Tesei: “Dati cautamente tranquillizzanti”. La governatrice umbra, intervistata per la trasmissione “Centocittà” su Radio Rai 1, si dice soddisfatta dell’incremento dei guariti e del ricorso ai laboratori mobili per i tamponi

Sono dati “positivi” e “cautamente tranquillizzanti” quelli di oggi in Umbria per l’emergenza coronavirus secondo la presidente della Regione Donatella Tesei, intervistata su Radio Rai 1 per la trasmissione Centocittà. Che ha sottolineato come i 33 i positivi in più rispetto a ieri siano in rapporto ai 658 tamponi fatti in un giorno (il 5% circa risultano quindi positivi). Un altro risultato “ottimo” su cui è soffermata la presidente Tesei è quello dei guariti: sono 23 (+8 su ieri) mentre i clinicamente guariti (senza sintomi ma con ancora senza il tampone negativo) sono invece 182.

La presidente Tesei ha anche definito iniziativa dei laboratori mobili

“molto importante perché andiamo incontro alle persone piuttosto che farle spostare ed è una cosa buona e positiva anche in considerazione del fatto che l’Umbria ha una percentuale di anziani molto elevata che difficilmente riescono a spostarsi. Così andiamo incontro a questa parte di popolazione molto più a rischio di altre”.

La presidente della Giunta regionale ha infine ricordato la sperimentazione in corso dei “test rapidi”, attraverso un comitato scientifico