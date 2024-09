Si avvia a conclusione l’Estate nursina: ancora musica e sport

Sabato 21 settembre concerto del Coro San Benedetto Città di Norcia, domenica 29 la Corri per Norcia

Dopo una stagione ricca di eventi con tanti ospiti e una proposta ampia che ha spaziato dalla musica al teatro, dallo sport al trekking culturale, si avvia alla conclusione l’Estate nursina, il cartellone promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e proloco del territorio. Il calendario prevede ancora, sabato 21 settembre alle 18.30 nella sala Digipass, il concerto ‘Le parole della musica quando le emozioni si rivestono di suoni’ del Coro San Benedetto Città di Norcia, formato da circa 20 elementi, che prosegue una tradizione radicata nel territorio da secoli. Il repertorio spazia dalla polifonia sacra e profana ai cori d’Opera per arrivare alla musica popolare.

Spazio poi per un momento tradizionale e molto sentito dalla comunità nursina, la Festa della Madonna Addolorata che si aprirà giovedì 19 con giornate di preghiera e preparazione e culminerà domenica 22 settembre con la processione che partirà alle 18 da piazza Forti, proprio davanti alla chiesa crollata della Madonna Addolorata e percorrerà le vie del centro storico.

Ancora sport nell’Estate nursina che, dopo il successo del Torneo di pallavolo Città di Norcia, ospita domenica 29 settembre l’ottava edizione di Corri per Norcia, organizzata da Norcia Run, corsa con percorso competitivo e non competitivo di 10 chilometri e camminata di cinque chilometri. Il ritrovo per i partecipanti è in Piazza san Benedetto alle 8.