Scoccia: “Valorizzare e sostenere l’imprenditoria femminile”

“Per un futuro sempre più equo e innovativo”

«L’imprenditoria femminile ha potenzialità straordinarie, sostenerla e valorizzarla significa costruire un futuro più equo e innovativo nel quale ogni donna può trasformare le sue idee in realtà per contribuire al progresso della società». Lo ha detto la consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia commentando i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre secondo cui nella provincia di Perugia una impresa ogni quattro è guidata da donne. Secondo l’analisi, su un totale di 59.442 imprese totali, quelle gestite da imprenditrici sono 14.837, ossia il 25%.

«A fronte di una media nazionale che si attesta intorno al 22,7%, la provincia di Perugia si piazza al 28mo posto nella classifica delle 107 aree territoriali d’Italia per incidenza percentuale di imprese a conduzione femminile guidate da commercianti, artigiane, esercenti o libere professioniste. È un dato da valorizzare e da sostenere – spiega Scoccia -. Dobbiamo impegnarci per fare di più in quanto l’imprenditoria femminile è un moltiplicatore di crescita fondamentale. Un ulteriore importante elemento del quale tener conto, secondo lo studio, risiede nel fatto che le donne che fanno impresa tendono ad assumere altre donne in misura significativamente maggiore rispetto ai loro colleghi maschi. Per tutte queste ragioni continuare a sostenere le donne che creano e guidano imprese significa investire in un futuro più prospero, inclusivo e sostenibile».