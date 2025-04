Rsu pubblico impiego, Fp Cgil primo sindacato in Umbria nelle funzioni centrali

Ha ottenuto 685 voti su circa 2.400 votanti, raggiungendo il 28%, un 6% in più rispetto al 2022 – Agnani e Scaramazza: “Premiata coerenza per non aver firmato contratto che penalizza i lavoratori”

Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego, che si sono svolte dal 14 al 16 giugno, in Umbria la Fp Cgil si conferma il primo sindacato nelle funzioni centrali, prendendo 685 voti su circa 2.400 votanti, pari a oltre il 28% dei voti validi, con un distacco dal secondo di oltre 200 voti. Fp Cgil cresce così del 6% rispetto al 2022, con punte di aumento del 18% come nel caso di Perugia. Sono stati eletti circa quaranta delegati, per la maggior parte donne e giovani.