“Quanto ci vorrà ancora per i vaccini promessi all’Umbria dal Ministro Speranza?”

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marco Squarta (presidente dell’Assemblea legislativa) e Eleonora Pace (presidente della Commissione Sanità) hanno presentato una interrogazione alla Giunta regionale per

“conoscere le tempistiche relative all’arrivo delle 50 mila dosi in più di vaccini previste per l’Umbria e necessarie ad arginare l’aumento esponenziale dei contagi dovuto al diffondersi delle varianti Covid”.

L’atto ispettivo di Squarta e Pace, che domanda anche di conoscere

“a quale tipologia e produttore faranno riferimento i vaccini in consegna, la promessa del ministro della Salute, Roberto Speranza, relativo all’invio di 50 mila dosi di vaccino in più rispetto a quelle previste”.

I due consiglieri regionali, chiedono a Palazzo Donini

“se non intenda richiedere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un accordo per l’attuazione della vaccinazione di massa nelle zone maggiormente colpite dalle mutazioni del virus al fine di arginare un’eventuale terza ondata, come proposto da Ranieri Guerra dell’Oms”.