Perugia, successo per l’open day di Bigmat In Caltiber

A Santa Sabina, una festa all’insegna della solidarietà che ha coinvolto le Pink Ambassasor della Fondazione Veronesi per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per i tumori femminili e i grandi marchi dell’edilizia italiana

Un successo di presenze, giovedì 15 settembre, per l’open day organizzato da BigMat In Caltiber: il punto vendita di Santa Sabina, a Perugia, si è trasformato in un luogo di incontro e di generosità con quasi 200 presenze. Durante la giornata gli esperti della costruzione e ristrutturazione, progettisti, imprese edili e privati si sono incontrati per scoprire trend e novità nel campo delle ristrutturazioni all’insegna della solidarietà e della convivialità.

“È stata soprattutto una festa – commenta Carla Pencelli, amministratore delegato di BigMat In Caltiber –. In questi tempi lavorativi frenetici abbiamo cercato di creare un momento di condivisione e di incontro che avesse però anche uno scopo solidale e i nostri partner hanno risposto in modo eccezionale”.

A rendere speciale questo open day è stato infatti il grande clima di solidarietà e la finalità benefica dell’evento.

Circa una trentina i fornitori e partner di BigMat In Caltiber che hanno preso parte alla giornata espositiva e che, con generosità, hanno abbracciato la causa delle Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi, ospiti dell’evento per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per i tumori femminili. La collaborazione solidale tra BigMat In Caltiber e la Fondazione nasce dal profondo legame che unisce la titolare e tutto il team alle Pink Ambassador nel sostenere la ricerca, la conoscenza e l’innovazione. L’azienda perugina, con dieci anni di esperienza nel settore della distribuzione edile nel 2022 è entrata nel Gruppo BigMat e con questo open day ha anche voluto “aprire ufficialmente” le porte della rivendita, con la nuova insegna BigMat, a tutta la comunità locale.

“Grazie al supporto di BigMat siamo riusciti a organizzare una giornata con gli esperti della costruzione e ristrutturazione, un’occasione per incontrare il territorio, i professionsiti, gli artigiani, i progettisti e le imprese edili creando una relazione personale, oltre che di business. Lo spirito solidale dell’evento è stato anche manifestazione del lavoro di squadra che caratterizza la filiera edile e che respiriamo quotidianamente nel Gruppo”

sottolinea la Pencelli.

Molti i partecipanti che si sono avvicendati negli stand dove hanno potuto chiedere, ai diversi consulenti presenti, informazioni sulle principali problematiche costruttive e sui prodotti più adatti a risolverle; raccogliere documentazione tecnica; assistere a dimostrazioni dei prodotti e ricevere omaggi e gadget. L’open day è stato anche sinonimo di divertimento, in perfetto spirito umbro, grazie allo street food che ha contribuito a creare l’atmosfera conviviale ottimale.

Questi alcuni marchi presenti: Bel Chimica, Bonfante, Brevetti Montolit, Colmef, Cvr, Dakota, Daliform, Fassa Bortolo, Fila, Index, Isolmant, Italcementi, Italiana Corrugati, Kerakoll, Knauf, Master Builders Solutions, Kapriol, Oikos, Pasini, Pastorelli, Polyglass, Redi, Rothoblaas, Rototec, Saint-Gobain, Scrigno, Sika, Milwaukee, Terreal, Toppetti, Valoriani e Wienerberger.

CHI È BIGMAT IN CALTIBER

Specializzata nella lavorazione e posa di acciaio per cemento armato e di calcestruzzo preconfezionato, BigMat In Caltiber è una delle realtà emergenti della provincia di Perugia per la commercializzazione di materiali da costruzione. Grazie all’esperienza quarantennale ereditata dalla Caltiber Srl e sotto la guida di Carla Pencelli, l’azienda umbra negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di crescita e sviluppo che ha portato a un importante ampliamento del business e all’entrata in BigMat nel 2022. Nel punto vendita di Santa Sabina (PG) lo staff specializzato supporta imprese edili, artigiani e professionisti nella scelta di prodotti di edilizia pesante e materiali da costruzione: sistemi a secco biocompatibili, isolanti termici e acustici, ferramenta, strumenti e attrezzi professionali per ogni tipo di progetto ma anche finiture grazie a una piccola esposizione di pavimenti, finestre e colore. Nello stabilimento di San Martino in Campo, oltre alla vendita di prodotti di edilizia come a Santa Sabina, si trova la lavorazione dell’acciaio per cemento armato con una capacità produttiva di circa 15mila tonnellate annue, ma anche lavorazioni di pre-assemblaggio quali gabbie circolari per palificazioni, paratie, plinti, pilastri e travi. Per il calcestruzzo BigMat In Caltiber dispone di due impianti dalla capacità produttiva di 80mila m3 annui. L’azienda produce inoltre calcestruzzo drenante DRAINCALTIBER per pavimentazioni continue e solai alleggeriti ATLAX.

CHI È BIGMAT

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Con oltre 900 punti vendita BigMat è presente in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e ha un fatturato complessivo in Europa di oltre 2,6 miliardi di euro. In Italia BigMat conta oltre 200 punti vendita e 126 soci, con un fatturato 2021 di circa 650 milioni di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto. Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, al libero servizio di ferramenta ed elettroutensili, fino ai rivestimenti e alle finiture d’interni. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi presenti sul territorio e alla rete di showroom d’interni Habimat, BigMat è a fianco dei professionisti del settore dell’edilizia dalle fondamenta al tetto.