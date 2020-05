Perugia: successo per l’iniziativa “Spesa a Casa”. Il Conigliere comunale, Cristiana Casaioli: “Una risposta concreta e immediata del Comune ai cittadini”. 1600 le consegne

Il progetto di consegna a domicilio della spesa organizzato dal Comune di Perugia, in collaborazione con Confcommercio Perugia e la Cooperativa B+, subito dopo l’avvio dell’emergenza Covid si conclude da lunedì18 maggio.

“Finita la fase emergenziale -ha sottolineato la consigliera di ProgettoPerugia Cristiana Casaioli, che ha ideato e coordinato il progetto- si ritorna progressivamente alla normalità. Il servizio “Spesa a casa” ha rappresentato una prima risposta concreta e immediata del Comune ai cittadini che in fase di piena emergenza dovevano essere i più tutelati, che avrebbero rischiato di più se si fossero ammalati. Abbiamo, quindi, cercato di limitare le esigenze per l’uscita di casa degli anziani, offrendo a loro la possibilità di ordinare beni alimentari chiamando un numero verde. Adesso anche gli anziani devono tornare alla normalità e possono riprendere le loro abitudini di spesa, seppur con le dovute cautele.”

Il servizio ha riscosso un notevole successo: 1600 sono state le consegne effettuate dagli operatori della cooperativa, con mezzi attrezzati per il trasporto di cibo, dal 13 marzo al 15 maggio. Consegne effettuate soprattutto nella città compatta, ovvero nei quartieri di S.Sisto, Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Ponte San Giovanni dove è meno presente una sorta di solidarietà che esiste invece nelle frazioni della città. Inizialmente, il servizio era stato attivato solo per gli over 65 che non dovevano uscire di casa, poi è stato allargato anche ai soggetti in quarantena. 50, infine, gli esercizi aderenti all’iniziativa in varie zone della città stessa.