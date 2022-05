Perugia: incontro sulla povertà in Umbria

Dal titolo “Marginalità Sociali e Povertà. Cosa fare in Umbria?”, appuntamento mercoledì 4 maggio alle ore 17

“Marginalità Sociali e Povertà. Cosa fare in Umbria?”. È questo il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 4 maggio (ore 17) presso l’Oratorio SS Annunziata – Pz.a Mariotti di Perugia.

Un pomeriggio per fare il punto della situazione sulla povertà e sui poveri in Umbria. Dopo i saluti del Presidente dell’Istituto Conestabile-Piastelli, Prof. Gianfranco Maddoli, interverranno il Prof. Odoardo Bussini che parlerà dei Gruppi di popolazione a rischio e il Prof. Pierluigi Grasselli che illustrerà il Rapporto Caritas sulla povertà. Prenderanno parte all’iniziativa anche l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, il Presidente della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve Don Marco Briziarelli, il Presidente do Conf-cooperative Umbria Carlo Di Somma, Daniela Monni per la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il Presidente del Banco Alimentare Umbria Valter Venturi. L’incontro potrà essere successivamente visibile sui canali social ufficiali dell’Istituto Conestabile-Piastrelli (YouTube e Facebook).

Michele Mencaroni