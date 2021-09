Perugia in movimento, primo weekend all’insegna di fitness, cultura e benessere

L’organizzazione è a cura della palestra Equilibrio Asd in collaborazione con l’associazione Luoghi Invisibili Perugia

Primo weekend di “Perugia in movimento”, la due giorni dedicata al benessere in città, tra fitness e cultura, in programma nel centro storico del capoluogo umbro l’ultimo weekend di settembre: sabato 25 dalle ore 16,30 e domenica 26 dalle ore 10 per la durata di un’ora e mezzo o due ore. L’iniziativa è promossa dalla palestra Equilibrio Asd in collaborazione con l’associazione Luoghi Invisibili, che metterà a disposizione una guida turistica, e prevede delle visite culturali dinamiche in un percorso a piedi di circa 4/5 chilometri con una tappa organizzata per svolgere esercizi fisici di varie discipline e una merenda finale all’insegna della salute.

“Perugia in movimento nasce da un’idea mia e dell’amico Paolo Urzi di promuovere il movimento e il benessere all’aria aperta con un format dinamico e invitante – spiega Veronica Rizzuto della palestra Equilibrio Asd – che sensibilizzi le persone ad approfondire la conoscenza della nostra meravigliosa città. L’obiettivo è farla diventare un appuntamento fisso del weekend anche nei mesi invernali, intanto abbiamo organizzato anche altri due weekend ad ottobre nell’ambito di Luoghi Invisibili 2021. Ogni fine settimana avrà un programma – sottolinea Veronica – sarà diverso dal precedente, ma in generale è sempre prevista una camminata di circa 4/5 chilometri all’interno del centro storico, a cui viene unita una visita guidata di alcuni luoghi di interesse dell’acropoli, magari anche poco conosciuti, che incontreremo durante il percorso. La tappa finale, di circa 30 minuti, sarà dedicata ad un’attività fisica di diverse discipline che varieranno di volta in volta a partire dal pilates. Dopodiché ci aspetterà un’ottima merenda finale in alcune attività del centro storico”.

Il costo dell’iniziativa, che comprende camminata con visita guidata, fitness e merenda finale, è di 20 euro (i partecipanti potranno utilizzare i propri tappetini per l’attività fisica oppure richiederli agli organizzatori in fase di prenotazione). Informazioni e prenotazioni al 345 4353185 o tramite la pagina Facebook di Perugia in Movimento (@perugiainmovimento).