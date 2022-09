Passignano, rapporto stampa-giustizia e foto dell’Africa per l’Isola del libro

Il magistrato Edmondo Bruti Liberati sarà alla rassegna sabato 3 settembre, a Castel Rigone – L’inviato de La Repubblica Pietro Del Re mostra i suoi scatti africani domenica 4 alla Rocca

Dopo il confronto tra i magistrati Guido Rispoli e Fausto Cardella, nel trentennale di Mani pulite e delle stragi di mafia, la rassegna letteraria Isola del libro Trasimeno ospita ora l’ex procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Edmondo Bruti Liberati.

Sabato 3 settembre, alla Terrazza del teatro di Castel Rigone, a Passignano sul Trasimeno, Bruti Liberati presenterà il suo libro ‘Delitti in prima pagina’ in cui affronta il tema della giustizia nella società dell’informazione. A coordinare l’incontro, previsto per le 18, sarà la giornalista di Famiglia Cristiana Elisa Chiari. In questo volume, Edmondo Bruti Liberati ripercorre le regole che andrebbero seguite dalla giustizia e dalla stampa e le prassi che invece sono diffuse, con richiami alle vicende che più hanno appassionato l’opinione pubblica.

“Nelle odierne società democratiche, percorse da differenti fattori di crisi – è scritto nella descrizione del libro –, la magistratura ha un ruolo fondamentale. È dunque necessario che il quarto potere eserciti un controllo critico sul terzo potere. Nonostante le possibili deviazioni e strumentalizzazioni, un’informazione non asservita alla logica del profitto o a potentati economici è garanzia di libertà e di giustizia”.

Si racconta e si mostra l’Africa, invece, nelle sue pagine più drammatiche, ma anche nei suoi coraggiosi tentativi di rinascita e sviluppo, nel café letterario con il giornalista Pietro Del Re in programma domenica 4 settembre alle 18, alla Rocca di Passignano. Inviato degli esteri de La Repubblica, Del Re presenta il suo libro ‘Un po’ più a sud’ che contiene quaranta fotografie a colori scattate negli ultimi dieci anni in Africa. Appunti fotografici, accompagnati da una narrazione dedicata, che mirano a risvegliare le coscienze, parlando direttamente al cuore del lettore per invitarlo a riflettere su temi di stretta attualità. Si confronteranno con lui Franco Papetti, manager d’azienda, e il medico Luigi Gargiulo.

Sempre alla Rocca di Passignano, fino al 30 settembre rimarrà allestita la mostra fotografica ‘Un po’ più a sud’ dove sono esposti gli scatti fotografici di Pietro Del Re.