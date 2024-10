Metrobus Perugia, da lunedì partono i provvedimenti sulla circolazione

Dal 14 ottobre al 30 dicembre i primi provvedimenti sulla circolazione per l’Inizio dei lavori del Metrobus Perugia

Iniziano i lavori del Metrobus Perugia che interesseranno l’area di Fontivegge e l’Ospedale Santa Maria della Misericordia dal 14 ottobre al 31 dicembre 2024.I provvedimenti, in particolare, interesseranno il transito su uno dei parcheggi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il parcheggio Menghini , l’istituzione dell’impianto semaforico su via Pievaiola (nel tratto dietro la stazione ferroviaria) per consentire l’uscita dei mezzi e l’esecuzione dei lavori della fermata annessa alla stazione Fontiegge e la chiusura di via Pievaiola nel tratto tra via Cortonese e via Sicilia (curva a sinistra provenendo dalla stazione Fontivegge).In sintesi:

ORDINANZA N. 2529 DEL 08/10/2024VIA MARTIRI 28 MARZO – PIAZZALE GIORGIO MENGHINI – VIA GERARDO DOTTORI DOPPIO SENSO DI MARCIA – DIVIETO DI FERMATA – DIVIETO DI TRANSITO – DIREZIONI OBBLIGATORIE

1. Divieto di fermata ambo i lati in Via Martiri 28 marzo, nel tratto compreso fra Via Dottori e Piazzale Menghini; 2. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia in Via Martiri 28 Marzo, 3. Obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dal tratto di Via Martiri 28 marzo su Via Dottori; 4. Divieto di fermata ambo i lati sulla prima traversa di Piazzale Menghini (lato Via Dottori); 5. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia sulla prima traversa di Piazzale Menghini 6. Disciplina della circolazione in rotatoria all’intersezione tra la traversa di Via Martiri 28 marzo e le corsie del Parcheggio Menghini che ad essa si intersecano; 7. Divieto di transito disciplinato da idonea segnaletica e transennatura sulla carreggiata a due corsie in uscita da Piazzale Menghini sulla rotatoria di Via Dottori; 8. Istituzione del doppio senso di marcia disciplinato da idonea segnaletica e delimitatori di corsia sulla carreggiata in ingresso a Piazzale Menghini proveniente dalla Rotatoria di Via Dottori; 9. Obbligo di direzione a destra verso Piazzale Taramelli per i veicoli provenienti dalla Rotatoria Dottori, con deroga per i veicoli di soccorso e di emergenza.

ORDINANZA N. 2533 DEL 08/10/2024OGGETTO: VIA SICILIA ISTITUZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATAVIA PIEVAIOLA (TRATTO VIA CORTONESE – VIA SICILIA) DIVIETO DI TRANSITO

1. Istituzione di impianto semaforico a chiamata in Via Sicilia, sulle tre corsie di marcia in corrispondenza dell’uscita dall’area di cantiere della Stazione Ferroviaria di Fontivegge. L’impianto semaforico a tre lanterne, funzionante nelle 24 ore, proietterà sempre luce verde. La luce rossa per i veicoli provenienti da Via Sicilia e diretti in Piazza Vittorio Veneto, Via Mentana e Via Settevalli sarà attivata a chiamata dai veicoli in uscita dall’area di cantiere della Stazione Ferroviaria di Fontivegge.

N. 2530 DEL 08/10/2024 VIA PIEVAIOLA (TRATTO VIA CORTONESE – VIA SICILIA)DIVIETO DI TRANSITO1. Divieto di transito disciplinato da idonea segnaletica e transennatura in Via Pievaiola, nel tratto compreso fra Via Cortonese e Via Sicilia; 2. In deroga al provvedimento di cui al punto 1) sono autorizzati al transito i veicoli diretti alle aree di cantiere.