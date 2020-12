Maltempo: numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco. Nella regione più di 50 interventi per allagamenti di scantinati, piccoli smottamenti e piante pericolanti

Vigili del Fuoco in prima linea per far fronte al maltempo che da qualche giorno sta interessando l’Umbria. Nella giornata di martedì 8 dicembre per oltre 50 sono stati gli interventi delle ‘squadre’ umbre per far fronte a problemi derivanti dalle ingenti piogge. Tra Perugia, Assisi, Todi, Foligno e Spoleto sono stati richiesti interventi per per allagamenti di scantinati, piccoli smottamenti e piante pericolanti.