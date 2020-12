L’orgoglio dell’Amministrazione comunale per il primo titolo professionistico della tennista Matilde Paoletti. Nota congiunta del Sindaco Romizi e dell’Assessore Pastorelli

Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli esprimono orgoglio e compiacimento per il prestigioso risultato ottenuto dalla tennista Matilde Paoletti, tesserata Junior Tennis Perugia, che a soli 17 anni ha conquistato in doppio, insieme alla coetanea bergamasca Lisa Pigato, il torneo ITS a Selva in Val Gardena.