L’economista Daniele Franco a “Todi Incontra”

L’ex Ministro, già ragioniere generale dello Stato e direttore della Banca d’Italia protagonista della prima di una serie di conferenze

L’economista Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato, direttore della Banca d’Italia e Ministro dell’economia e delle finanze del Governo Draghi, sarà a Todi sabato 1 febbraio per una conferenza sul tema di particolare attualità “Dove va l’Europa”. L’appuntamento è per le ore 17:00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo del Capitano, in piazza del Popolo, alla presenza del Sindaco Antonino Ruggiano con il quale il professor Daniele Franco dialogherà per circa un’ora.

La data è la prima di una nuova iniziativa, denominata “Todi Incontra”, attraverso la quale l’Amministrazione comunale si propone di aprire, all’interno del ricco calendario degli eventi cittadini, uno spazio per dibattiti divulgativi su argomenti di portata nazionale ed internazionale alla presenza di autorevoli relatori ed esperti nelle relative materie.

Gli appuntamenti faranno leva sulla presenza nel territorio tuderte, sempre più scelto quale luogo privilegiato di buen retiro, di personaggi di assoluto rilievo nei più disparati settori, da quello culturale a quello dell’informazione o, appunto, come in questo caso della politica economica.