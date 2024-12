Le “api di Babbo Natale” a Città della Pieve

Sabato 14 dicembre esposizioni, degustazioni e esperienze a tema

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 12 dicembre ‘24 – Sabato 14 dicembre dalle ore 15:30, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve con alcune aziende locali, il Gruppo Ecologista “Il Riccio” e il Terziere Borgo Dentro si fonderanno in un’atmosfera unica, creando un piccolo villaggio in festa, a tema Api. Il tutto mentre in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto apriranno le porte le casette del mercatino natalizio, nel Mercato Coperto.

Previsti esposizioni, degustazioni, presentazioni di prodotti ed esperienze sensoriali, laboratori per la creazione di beehotel e di decorazione candele realizzate con la cera d’api, ma anche un Info Point speciale in cui ascoltare la storia di questi affascinanti insetti impollinatori e la loro interessante evoluzione dalla preistoria ai giorni nostri.

Dal 2021 Città della Pieve è Città Amica delle Api ed è fortemente impegnata a sensibilizzare sulla tematica, ma anche a compiere azioni concrete nella salvaguardia di questi preziosissimi insetti.

Qui il programma integrale di Natale a Città della Pieve: https://www.cittadellapieve.org/citta-del-natale/.