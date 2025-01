L’Assessore Regionale Barcaioli ha incontrato il Sindaco di Gualdo Tadino, Presciutti

Nel pomeriggio di martedi 28 gennaio, presso Palazzo Broletto a Perugia, l’Assessore Regionale all’istruzione e alla formazione, al welfare, alle politiche abitative, alle politiche giovanili, alla partecipazione, alla pace e alla cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli ha incontrato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ed una delegazione dell’Amministrazione comunale gualdese.

L’appuntamento, svolto in un clima positivo e di dialogo, si è focalizzato sulle opportunità per il territorio relative alle deleghe di diretta competenza dell’Assessore, con particolare riferimento al mondo dell’istruzione, del welfare e delle politiche abitative.

Nel corso della riunione si è da subito iniziato a condividere un percorso in grado di fare crescere e mettere in campo azioni tese alla crescita delle nuove generazioni ed al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Già nei prossimi giorni, alcuni dei temi affrontati, con particolare riferimento al mondo della scuola e dei giovani, saranno oggetto di approfondimenti congiunti sia con l’Assessore Barcaioli sia con il suo staff.

“L’Assessore Barcaioli, a cui esprimiamo la nostra sincera gratitudine per la disponibilità dimostrata, ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ha condiviso la necessità di lavorare in stretta sinergia con i territori, per sviluppare nuovi ed ambiziosi percorsi finalizzati alla crescita professionale e civica dei nostri giovani. Inoltre, ha ribadito e confermato un impegno decisivo su tutte le politiche di welfare, mirate ad affrontare concretamente le situazioni di disagio, non solo abitativo, ma in un’ottica più globale. Il confronto proseguirà con un forte spirito di collaborazione”.