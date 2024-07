La Regione Umbria partecipa a Expo Osaka 2025

In mostra le eccellenze del settore manifatturiero

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato l’Accordo di Collaborazione per la sua partecipazione a Expo 2025 Osaka e stanziato 300mila euro. L’evento globale, che vedrà la presenza di circa 150 Paesi partecipanti e oltre 28 milioni di visitatori da tutto il mondo, si terrà nella regione di Osaka-Kansai, riconosciuta come il centro culturale e scientifico del Giappone, nonché un hub asiatico per il commercio e i trasporti internazionali.

L’Expo 2025, con il tema “Progettare la società futura per le nostre vite”, arriva in un momento cruciale caratterizzato da nuove sfide sociali e ambientali, l’acuirsi dei divari economici e l’intensificarsi dei conflitti, ma anche da nuove opportunità legate ai progressi dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie. I tre sotto-temi dell’evento – salvare, potenziare, connettere le vite delle persone – mirano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

La partecipazione della Regione Umbria a questo prestigioso evento internazionale è un’opportunità unica per valorizzare le eccellenze del nostro settore manifatturiero e per promuovere le opportunità di crescita economica e di sviluppo sostenibile che ne derivano. Una delegazione di imprese umbre sarà presente per mostrare la qualità, l’innovazione e la tradizione che contraddistinguono la produzione industriale della regione. Oltre che una straordinaria occasione di promozione del territorio umbro.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha dichiarato:

“Partecipare a Expo 2025 Osaka rappresenta per l’Umbria un’occasione straordinaria per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e per far conoscere al mondo le nostre eccellenze manifatturiere. Siamo entusiasti di poter contribuire con le nostre competenze e le nostre innovazioni a un evento che guarda al futuro e alle sfide globali con spirito di collaborazione e progresso”.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni ha commentato: