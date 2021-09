ITS Umbria Smart Academy e Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre e l’evento su competenza e sviluppo

Giovedì 16 settembre ore 11.30, Auditorium Sviluppumbria in via A. Vici, 28 – Foligno

Le competenze come leva strategica per lo sviluppo sostenibile e digitale del territorio. Se ne parlerà giovedì 16 settembre alle 11.30 in occasione della conferenza stampa “Umbria sintesi virtuosa fra ambiente, tradizione e tecnologia: un’operazione possibile da realizzare con le giuste competenze”, organizzata da ITS Umbria Smart Academy e Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre presso l’Auditorium di Sviluppumbria a Foligno (via Andrea Vici, 28). All’evento interverranno Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, Giuseppe Cioffi, presidente ITS Umbria Smart Academy, Libero Mario Mari e Umberto Tonti, presidente e past president Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, Michela Sciurpa, amministratore unico Sviluppumbria.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentata l’offerta formativa di ITS Umbria e saranno illustrati i risultati occupazionali e formativi ottenuti in oltre dieci anni di attività di ITS Umbria Smart Academy.

Per progettare uno sviluppo sostenibile e digitale, che preservi il territorio e le sue tradizioni e al contempo sostenga lo sviluppo delle imprese, sono infatti necessarie nuove e qualificate competenze.

In questo processo saranno i giovani a giocare un ruolo da protagonisti, con il supporto di sistemi di istruzione flessibili e contemporanei e degli stakeholder del territorio.

ITS Umbria Smart Academy è impegnata su questo fronte, con il sostegno della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, la collaborazione di Sviluppumbria e il fondamentale apporto della Regione Umbria e del Ministero dell’Istruzione.

Gli interessati a partecipare in presenza o online possono registrarsi nel sito internet www.itsumbria.it o direttamente a questo link https://forms.office.com/r/Yg9Yuys2dX