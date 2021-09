Incontro segretari Lega-Fi -Fdi e presidente Tesei, il confronto sull’ andamento delle politiche adottate

Lega-Fi-Fdi, pronti a schema di maggioranza nei ballottaggi

I segretari regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente Virginio Caparvi, Franco Zaffini ed Andrea Romizi, hanno incontrato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei per un confronto sull’andamento delle politiche regionali messe in campo.

Ne è uscito “un incontro proficuo – riferisce una nota congiunta dei tre segretari – che ha visto gli esponenti della maggioranza condividere la strada fin qui percorsa che sta portando l’Umbria a vivere una fase di ripresa e di rilancio come sottolineano tra l’altro la tenuta del Pil umbro, la cui perdita in periodo di crisi Covid è stata più contenuta rispetto alla media nazionale, e gli straordinari risultati nel turismo, superiori al 2020 e 2019, nonché la capacità di aver presentato concreti e fattibili progetti regionali per il Pnrr, alcuni dei quali già in fase di finanziamento”.

Condivisione è stata espressa anche per ciò che concerne la ricapitalizzazione della Sase da parte della Regione, considerata strategica nello scacchiere regionale.

L’appuntamento – prosegue la nota – è stato occasione anche per parlare delle imminenti elezioni amministrative. I partiti di maggioranza, pur avendo scelto percorsi diversi in alcuni comuni, figli di vedute territoriali, si dicono pronti ad impegnarsi durante la fase di ballottaggio a ricomporre lo schema di maggioranza che a livello regionale sta portando i suoi frutti.